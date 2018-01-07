Звезда «Игры престолов» оскандалился в биллиардном баре

Звезда культового сериала «Игра престолов» Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу, устроил пьяный дебош в биллиардном баре в Нью-Йорке. Актера, находившегося в нетрезвом состоянии, выставили из заведения, передает портал TMZ, специализирующийся на новостях из жизни знаменитостей.

Инцидент

Сообщается, что скандальный инцидент произошел в пятницу вечером в баре Barfly. Харингтон хотел сыграть партию в бильярд, но при этом стучал кулаками по столу и хватал кии других игроков, задевая при этом лица присутствующих.

По словам очевидцев, актера попросили покинуть бар, а когда он через некоторое время вернулся в заведение, его оттуда вывели силой.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 07.01.18

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