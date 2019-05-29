российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 мая 2019, 11:45 мск

Новости Бульварное чтиво

Звезда «Игры престолов» лечится от алкоголизма

www.instagram.com/kitharington.official/

Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», попал в реабилитационную клинику. Актер пытался избавиться от стресса с помощью алкоголя.

По данным Daily Mail, 32-летний Харингтон отправился в рехаб еще до премьеры финального эпизода и уже месяц получает психологическую и медицинскую помощь. Клиника, в которой лечится актер, ориентирована на знаменитостей и богачей. Месяц пребывания там стоит более 120 тысяч долларов.

По словам инсайдеров, жена и бывшая коллега Харингтона по съемочной площадке Роуз Лесли поддерживает супруга в желании избавиться от зависимости.

Стоит отметить, что это не первые трудности актера, связанные с напряженной работой. Ранее он заявлял, что был вынужден обратиться к психотерапевту после пятого сезона сериала, в котором Джон Сноу погиб, но позже был воскрешен.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 22.05.19

Тарантино объяснил, почему был холостяком до 55 лет. / Осужденный экс-министр Улюкаев разводится с женой. / Журналистка полдня ходила с трусами на голове. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Звезды «Игры престолов» сыграли свадьбу

Звезда «Игры престолов» оскандалился в биллиардном баре

Джон Сноу перепугал невесту отрезанной головой в холодильнике

В рубриках

Бульварное чтиво, В мире, Общество,

Новости партнеров