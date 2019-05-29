Звезда «Игры престолов» лечится от алкоголизма

Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», попал в реабилитационную клинику. Актер пытался избавиться от стресса с помощью алкоголя.

По данным Daily Mail, 32-летний Харингтон отправился в рехаб еще до премьеры финального эпизода и уже месяц получает психологическую и медицинскую помощь. Клиника, в которой лечится актер, ориентирована на знаменитостей и богачей. Месяц пребывания там стоит более 120 тысяч долларов.

По словам инсайдеров, жена и бывшая коллега Харингтона по съемочной площадке Роуз Лесли поддерживает супруга в желании избавиться от зависимости.

Стоит отметить, что это не первые трудности актера, связанные с напряженной работой. Ранее он заявлял, что был вынужден обратиться к психотерапевту после пятого сезона сериала, в котором Джон Сноу погиб, но позже был воскрешен.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 22.05.19

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