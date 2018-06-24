Звезды «Игры престолов» сыграли свадьбу

В Шотландии состоялась свадьба звезд телесериала «Игра престолов» Кита Харингтона и Роуз Лесли. Церемония бракосочетания прошла неподалеку от города Инверури в графстве Абердиншир. После официальной части молодожены отправились на свадебное торжество в замок Вардхилл, который принадлежит отцу актрисы – Себастьяну Лесли.

Фото: кадр из сериала «Игра престолов»

Вместо лимузина они выбрали старый Land Rover, украшенный конфетти, передает «Русская служба Би-Би-Си».

Англичанин Харингтон и шотландка Лесли познакомились в 2012 году на съемках культового сериала «Игра престолов», где им достались роли героя таинственного происхождения Джона Сноу и притягательной девушки Игритт из племени «одичалых».

Среди гостей были их коллеги по сериалу актеры Эмилия Кларк («мать драконов» Дейенерис Таргариен), Софи Тернер (Санса Старк), Мэйси Уильямс (Арья Старк) и Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер).

Инверури, служба информации РИА «Новый День»

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