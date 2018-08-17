Кто будет сидеть на железном троне? Букмекеры принимают ставки на финал сериала «Игра престолов»

Российские букмекеры открыли прием ставок на финальный сезон популярного сериала «Игра престолов». Гражданам предлагают угадать, кто же сядет на легендарный железный трон, а кто погибнет, так и не достигнув цели.

Главным претендентом на железный трон считается Бран Старк, поставить на него можно с коэффициентом 2,5, пишет Агентство городских новостей «Москва». За ним идет ребенок Джона Сноу и Дейенерис с коэффициентом 3,0. Шансы самих родителей равны и составляют примерно по 20% у каждого, коэффициент ставок – 3,96 и 4,0 соответственно.

Вероятность того, что правителем станет Король ночи, оценивается коэффициентом 9,0. За то, что Тирион Ланнистер сядет на трон, предлагают коэффициент 9,9. Правление Арьи Старк – 11,0, Серсеи Ланнистер – 13,0. Шансы прочих персонажей эпопеи не превышают 5%.

Кроме того, можно поставить на то, кто в заключительном сезоне погибнет первым. Самые большие шансы умереть у представителей семейства Грейджоев. По мнению букмекеров, Серсея Ланнистер вероятнее всего погибнет от руки своего любовника и брата Джейме Ланнистера.

Поставить на то, что Дейенерис лишится еще одного своего дракона, можно с коэффициентом 1,3. На то, что этого не случится, предлагается коэффициент 3,24.

Напомним, что съемки восьмого сезона «Игры престолов» уже завершились. Премьерный показ запланирован на канале HBO на первую половину 2019 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.08.18

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