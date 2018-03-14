«Начали погибать один за одним…»: в HBO раскрыли тайну последнего сезона «Игры престолов»

Руководство канала HBO предупредило, что многие из героев популярного телесериала «Игра престолов» в последнем сезоне погибнут, однако заверили, что зрителей не разочаруют последние 6 серий, пишет издание Variety.

Как отмечает издание, глава телеподразделения HBO Франческа Орси, выступая на конференции в Израиле сообщила, что первая читка сценария заключительного сезона не оставила равнодушным никого – ни актеров, ни слушателей.

«Это стало действительно значимым моментом в наших жизнях и карьерах. Никто из актеров до этого не видел сценарий, а тут один за одним персонажи начали погибать», – сказала Орси.

Она добавила, что после того как читка закончилась, все встали и аплодировали 15-20 минут. «Это было потрясающе. В конце все смотрели вниз и в глазах у нас стояли слезы», – сказала она.

Напомним, итоговый восьмой сезон «Игры престолов» должен выйти на экраны в 2019 году. Американская актриса Мэйси Уильямс (Арья Старк) ранее уточняла, что первый эпизод финального сезона выйдет на экраны в апреле 2019 года.

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