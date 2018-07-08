Звезда «Игры престолов» в крови простилась с сериалом (ФОТО)

Британская актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая Арью Старк в культовом сериале «Игра престолов», объявила о завершении работы в проекте. Она разместила в своем Instagram снимок с окровавленными кроссовками, заметив, что это – итог ее приключений.

«До свидания, Белфаст. До свидания, Арья. До свидания, «Игра престолов». Это было здорово», – написала актриса, сопроводив пост хэштегом: «Последняя женщина, которая выстояла». Поклонники сериала теперь в размышлениях: спойлер ли это или нет.

Ранее с «Игрой престолов» простилась Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейенерис Таргариен.

Последний восьмой сезон сериала по мотивам книжной саги Джорджа Мартина «Игра престолов» выйдет в 2019 году. Съемки близки к завершению.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.07.18

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