Джон Сноу перепугал невесту отрезанной головой в холодильнике

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале «Игра престолов», неоднозначно пошутил над своей невестой, актрисой Роуз Лесли, сильно испугав ее. Об этом он рассказал на британском ток-шоу The Jonathan Ross Show, сообщает Fox News.

По словам Харрингтона, в его семье очень любят устраивать первоапрельские розыгрыши. Он поведал, что подшутил над своей избранницей, положив в холодильник бутафорскую «отрезанную» голову, похожую на его собственную.

В ходе ток-шоу была продемонстрирована видеозапись, к на которой видно, как Лесли открыла холодильник и увидела голову, лежащую на одной из полок. Она была настолько шокирована, что упала на колени и впала в истерику. «Роуз вся в слезах, а я выскакиваю с фразой «С первым апреля!»», – рассказал Харрингтон. Он также добавил, что семья его невесты не привыкла отмечать День дурака.

Как отмечает РИА «Новости», наибольшую известность Киту Харингтону принесла роль Джона Сноу в известном телесериале «Игра престолов». Кроме того, он снимался в таких фильмах, как «Помпеи», «Воспоминания о будущем» и «Призраки: Лучшая участь». Со своей невестой Роуз Лесли он познакомился на съемках «Игры престолов», где она сыграла роль одичалой. В сентябре пара сообщила о помолвке.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 09.10.17

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