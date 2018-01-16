Популярный актер потерял сознание и попал в больницу в Москве

Известного актера Сергея Горобченко экстренно госпитализировали в Москве с воспалением поджелудочной железы.

45-летний артист написал в своем инстаграме, что утром собирался ехать на кинопробы, но неожиданно почувствовал себя плохо и в результате оказался в больнице. По данным СМИ, актер потерял создание. До больницы его довезли друзья. Врачи диагностировали у Горобченко панкреатит.

«Врачи говорят: еда, праздники, алкоголь, нервы, – написал актер, иронично добавив, что он не запойный, однако может выпить. «Но все было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается – нервы... Ну и плюс праздники)))», – продолжил шутить артист. Он высказал благодарность друзьям, которые «взяли под ручки» и привезли его в больницу. Теперь Горобченко, по его словам, предстоит лечением «холодом, голодом и покоем».

На счету актера более 70 ролей в кино. Популярность к нему пришла после фильма «Бумер». Он также известен по фильмам «Братья Карамазовы», «Доктор Живаго», «Офицеры» и «Марш Турецкого».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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