Гитарист «Чайфа» раскритиковал Шнурова как рок-музыканта

Гитарист российской рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов раскритиковал действия лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. По мнению уральского музыканта, Шнур сузил границы российской рок-музыки до уровня рингтона, что не идет ей на пользу. Такое мнение он озвучил в эфире латвийской радиостанции Baltkom.

«Мир изменился совершенно. Если раньше мы и оставшиеся другие музыканты думали альбомами: делаем альбом – он такой и такой, то сейчас все благодаря Шнурову пришло к тому, что достаточно рингтона. Или людей посылай, как один вариант у Шнурова, или второй вариант – рингтон. Не хорошо это, не хорошо», – считает Владимир Бегунов.

Кроме того, он отметил, что не считает, что рок-музыка умерла. «Я бы не бил тревогу. Каждые десять лет бьют тревогу, что рок-музыка умерла. Не знаю, по-моему нормально все», – сказал он.

Как писал «Новый День», в конце декабря Сергей Шнуров презентовал в своем инстаграме песенку про Новый год – как обычно, матерную. Короткий видеоролик изобилует нецензурными словами. Поклонникам творчества Шнура песенка понравилась. В провокационной песне фронтмен «Ленинграда» пожелал всем в 2018-м «забыться», послать всё подальше и ехать «гонять балду – по Катманду!».

Впрочем, в адрес Шнура прозвучали и упреки. Ряд комментаторов обвинил его в краже идеи у Высоцкого, другие увидели в его ролике призыв к эмиграции. Некоторые поклонники попросили музыканта спеть про «мозги в моде)))»: «А то поешь про лабутены и ван гога – все бегут на лабутенах на выставку. Про сиськи – все бегут делать сиськи. Про пить в Питере – все едут бухать в питер. Серега, по-братски, спой про мозг, затащи страну в космос))) По-братски, пой про мозги иногда» (авторская орфография сохранена).

Екатеринбург, Иван Гридин

Екатеринбург. Другие новости 18.01.18

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