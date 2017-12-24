Шнуров спел матерную новогоднюю песенку и пожелал «гонять балду по Катманду»

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Лидер группировки «Ленинград» презентовал в своем инстаграме песенку про Новый год – как обычно не обошлось без мата.

Короткий видеоролик, собравший более 600 тысяч просмотров, изобилует нецензурными словами, но поклонникам творчества Шнура песенка понравилась. В провокационной песне фронтмен «Ленинграда» пожелал всем в 2018-м «забыться», послать всё подальше и ехать «гонять балду – по Катманду!».

Комментаторы уже предложили сделать фразу про Катманду лозунгом будущего года и использовать как новую пословицу. Другие поклонники допустили, что ролик может быть началом нового хита группы. Впрочем, в адрес Шнура прозвучали и упреки. Ряд комментаторов обвинили его в краже идеи у Высоцкого, другие увидели в его ролике призыв к эмиграции. Некоторые поклонники попросили музыканта спеть про «мозги в моде)))»: «А то поешь про лабутены и ван гога – все бегут на лабутенах на выставку. Про сиськи – все бегут делать сиськи. Про пить в Питере – все едут бухать в питер. Серега, по-братски, спой про мозг, затащи страну в космос))) По-братски, пой про мозги иногда» (авторская орфография сохранена).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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