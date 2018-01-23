От Минкультуры добиваются переноса премьеры «Смерти Сталина» из-за юбилея битвы за Сталинград

Российскую премьеру фильма режиссера Армандо Иануччи «Смерть Сталина», которую наметили на 25 января, могут перенести на полгода. С таким предложением выступил Общественный совет при министерстве культуры РФ, пишет РБК со ссылкой на члена ОС Павла Пожигайло. Повод для переноса – юбилей окончания битвы за Сталинград.

Совет пришел к выводу, что картина не несет ни исторической, ни культурной ценности. Кроме того, по мнению членов совета, в ней оскверняется советская символика. «В ленте оскверняются наши исторические символы – советский гимн, ордена и медали. Маршал Жуков изображается придурком. Кроме того, в фильме присутствуют сцены чрезмерного насилия. Это противоречит правилам выдачи фильмам прокатного удостоверения», – пояснил Пожигайло.

Он подчеркнул, что из-за нарушения правил выдачи прокатного удостоверения совет будет добиваться переноса премьеры фильма на лето 2018 года, благодаря чему выход «оскорбительной для ветеранов Великой Отечественной Войны» картины не совпадет с 75-й годовщиной победы в Сталинградской битве. Кроме того, Пожигайло сказал, что премьера «Смерти Сталина» также нежелательна перед выборами президента РФ. Жалобу на фильм совет намерен подать в Минкультуры сегодня, 23 января.

Фильм «Смерть Сталина» уже получил прокатное удостоверение, пишет «Фонтанка» со ссылкой на компанию-прокатчика «Вольга».

Напомним, «Смерть Сталина» – комедия о гонке за власть, которая разгорелась в СССР после ухода из жизни советского вождя. В картине реальные события переплетаются с вымышленными. Фильм получил слоган «Тоталитарная комедия в вольной трактовке». В России «Смерть Сталина» показывает компания «Вольга», которая также выступает прокатчиком «Приключений Паддингтона-2».

Премьеру этого фильма Минкульт перенес за день до планируемого выхода. По данным «Коммерсанта» это связано с желанием «убрать конкурентов» российского фильма «Движение вверх». В Ассоциации владельцев кинотеатров назвали такие меры «грубым вмешательством» в работу кинотеатров и прокатчиков. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разобраться с жалобой владельцев кинотеатров на перенос «Приключений Паддингтона-2».

После этого Минкультуры провело совещание с представителями киноиндустрии и решило назначить выход фильма на 20 января. За первый уикенд в российском прокате фильм «Приключения Паддингтона-2» собрал 74,5 млн рублей, что оказалось меньше ожидаемых сборов в 2,5 раза.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.01.18

Автор знаменитых детских песен Владимир Шаинский похоронен на Троекуровском кладбище. / Внучка автора «12 стульев» подарила Николаю Коляде и его театру раритетный «12-й стул» из коллекции деда (ФОТО). / РАО требует с кинотеатра «Салют» миллион рублей за использование музыки в фильмах. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»