Американцы раздали «Грэмми»: награды достались музыканту из России, «Путину» и Марсу

Известный российский пианист Даниил Трифонов стал обладателем премии «Грэмми» в номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение», сообщается на сайте премии. Награды были вручены накануне в Нью-Йорке.

26-летний музыкант получил престижную премию за пластинку Transcendental, в который вошли этюды Ференца Листа. Отметим, что уроженец Нижнего Новгорода является лауреатом множества российских и международных музыкальных премий. Два года назад он был удостоен награды британского Королевского филармонического общества и стал артистом года по версии британского издания «Граммофон». Трифонова называют одним из самых выдающихся современных пианистов.

Россияне претендовали еще на две премии, но их обошли американцы и канадцы. Так, в номинации «Лучшая оперная запись» Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра уступили Гансу Графу и Хьюстонскому симфоническому оркестру, получившим награду за исполнение оперы Wozzeck австрийского композитора Альбана Берга. На премию в номинации «Лучшее классическое соло» претендовали выдвинутый посмертно Дмитрий Хворостовский и дирижер Максим Емельянычев совместно с исполнительницей Джойс ДиДонато, а также канадская оперная певица Барбара Ханниган. Премия в итоге досталась канадке.

Главным триумфатором «Грэмми» стал Певец Бруно Марс, получивший сразу 7 статуэток. Его альбом «24K Magic» победил в номинациях «Запись года» и «Альбом года», а композиция «Thatʼs What I Like» была признана «Песней года». Кроме того, артист получил еще три «Грэмми» в R&B-номинациях («Лучшее R&B-исполнение», «Лучшая R&B-песня» и «Лучший R&B-альбом»). Седьмая награда досталась альбому Марса за лучший мастеринг.

Композитор Рэнди Ньюман выиграл «Грэмми» в номинации «Лучшая аранжировка» за сатирическую песню «Путин» о российском президенте.

По его словам, эта композиция посвящена «великому мировому лидеру». Он выразил надежду, что она понравится не только слушателям, но и самому Путину. В тексте песни, в частности, говорится о роли президента РФ в истории и упоминается, что он настоящий герой: может водить огромный трактор, может запустить ядерный реактор и сводит женщин с ума, когда снимает футболку.

В номинации «Дебют года» победила 21-летняя канадская певица Алессия Кара.

Рэппер Кендрик Ламар удостоен награды в сразу четырех рэп-номинациях. Клип на его песню «Humble» признан лучшим музыкальным видео.

Британский певец Эд Ширан выиграл две статуэтки за лучшее сольное поп-исполнение: награды получили композиция «Shape Of You» и альбом «Divide».

«Лучшим рок-альбомом» стала пластинка «A Deeper Understanding» группы The War On Drugs. Лучший альтернативный альбом – диск The National «Sleep Well Beast».

Певец Леонард Коэн и актриса Кэрри Фишер посмертно удостоены премий в номинациях «Лучшее рок-исполнение» и «Лучший разговорный альбом» соответственно.

