Скончался актер из фильмов «Жестокий романс» и «Табор уходит в небо» Дмитрий Бузылев

Ушел из жизни известный актер, поэт, композитор, исполнитель цыганских песен и романсов, заслуженный артист России Дмитрий Бузылев, сообщает Союз кинематографистов России.

Артист, известный по фильмам «Табор уходит в небо», «Жестокий романс», «Очи черные», «Сибириада», скончался 7 февраля после продолжительной болезни. Ему был 61 год.

Напомним, в октябре прошлого года Дмитрий Бузылев попал в больницу из-за осложнений после перенесенного панкреатита. Сообщалось, что актер находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи оценивали его состояние как тяжелое.

Церемония прощания с артистом состоится 11 февраля в Доме кино. Бузылева похоронят на Пыхтинском кладбище.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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