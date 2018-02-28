Врачи борются за жизнь актера Валерия Гаркалина

Госпитализированный в реанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского заслуженный и народный артист России Валерий Гаркалин по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

«Температура 37, состояние тяжелое, он в реанимации», – пояснили ТАСС в институте.

По сведениям агентства «Москва», 63-летний актер попал в больницу еще 16 февраля, однако о его госпитализации 63- стало известно накануне. Ранее дочь актера сообщила, что отца доставили в больницу с воспалением легких.

Валерий Гаркалин с 2007 года работает в Московском театре имени Пушкина. Артист снимался в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Женщин обижать не рекомендуется», «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Жулики» и других.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.02.18

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