Мединский хочет передать русские усадьбы в частную собственность

Глава Минкультуры России Владимир Мединский предложил передать исторические усадьбы, в которых нет музеев, частным лицам. По мнению министра, это единственный способ возродить настоящие русские усадьбы как семейные имения.

«Усадебный мир России является национальным достоянием – как замки Шотландии, Германии. На мой взгляд, все усадьбы, кроме тех, где сейчас находятся государственные музеи, должны быть переданы частным владельцам – это единственный способ их возрождения. Сдаваться в аренду, а в идеале продаваться. Тогда возрожденная усадьба станет частью культурного ландшафта, как отреставрированные храмы», – заявил Мединский на встрече с членами Ассоциации владельцев исторических усадеб.

По мнению министра, усадьбы должны возвращаться к людям, вновь становиться семейными владениями, как изначально они и задумывались, пишет «Интерфакс». «Что касается налогов. Владелец должен тратить деньги не на налоги, а на содержание памятника», – добавил Мединский.

Кроме того, глава Минкультуры озвучил идею создания туристического маршрута по русским усадьбам. Ассоциации владельцев он посоветовал участвовать в зарубежных туристических выставках и привлекать турагентства.

Москва, Службы информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.02.18

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