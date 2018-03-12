Ушел из жизни знаменитый актер и режиссер Олег Табаков

В Москве скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ имени Чехова и «Табакерки» Олег Табаков. Знаменитому актеру и режиссеру, любимцу публики было 82 года. О смерти артиста сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу МХТ им. Чехова. О дате и месте похорон будет объявлено позже. Отмечается, что Олег Табаков умер в больнице в окружении семьи.

О госпитализации 82-летнего артиста стало известно в конце ноября. Актер был помещен в отделение реанимации Первой градской больницы. Позднее в пресс-службе Московского театра Олега Табакова заявили, что состояние здоровья артиста «стабильное без изменений». В декабре актера, по данным СМИ, ввели в искусственную кому, чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с недугом органов, позднее его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Также сообщалось, что актер перед новогодними праздниками пришел в себя, но никого не узнавал. Отмечалось, что у Табакова обострился ряд болезней, в том числе, пневмония. Кроме того, у артиста выявили сепсис.

Олег Табаков известен по фильмам «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Двенадцать стульев», «Гори, гори, моя звезда» и другим лентам, а также по ролям в многочисленных театральных постановках.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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