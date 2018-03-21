«Организм дает сбой»: Алла Пугачева пожаловалась на проблемы со здоровьем

Певица Алла Пугачева ответила хейтерам, которые раскритиковали ее внешний вид, когда она пришла на выборы президента в минувшее воскресенье. По словам примадонны, у нее есть проблемы со здоровьем, а всем злопыхателям она желает счастья и долгих лет жизни.

Артистка явилась на избирательный участок вместе с супругом Максимом Галкиным. На Пугачевой были светлые джинсы, розовая свободная кофта и темные очки. Пользователи разделились на два лагеря, одни похвалили певицу за расслабленный образ, другие накинулись с обвинениями. В частности, пользователи заявили, что Пугачева – возрастная женщина, а одевается как подросток, да еще и к тому же ходит в помещении в солнцезащитных очках.

Стоит отметить, что Алла Борисовна обычно не комментирует гневные высказывания в свой адрес, однако в этот раз она решила ответить. «Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей», – написала примадонна в своем Instagram.

Кроме того, певица пожелала своим подписчикам счастья и долгих лет жизни, не стареть душой и телом, а свой яд и злобу применить на борьбу с проблемами в жизни более важными.

«Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной, – отметила Пугачева. – Больше я ничего комментировать не буду. Услышьте меня и поймите с одного раза. Живем дальше».

Добавим, певица не раз выкладывала в социальных сетях собственные фотографии, на которых она представала без яркого макияжа. При этом Пугачева напоминала пользователям, что ей вот-вот стукнет 69 лет, а потому просила не судить ее внешний вид строго.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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