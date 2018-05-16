Легендарный народный артист СССР Армен Джигарханян снова попал в больницу. Его друг Артур Согомонян, опроверг информацию о том, что 82-летний актер находится в реанимации в тяжелом состоянии, и заявил, что сейчас он проходит лечение.

«Он проходит лечение, но ничего у него нет такого экстренного или сложного. В нормальном состоянии находится», – цитирует Согомоняна «Пятый канал».

Согомонян также подчеркнул, что все проблемы Джигарханяна со здоровьем возникли на нервной почве.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», в октябре прошлого года Джигарханян оказался в центре семейного скандала. В телевизионном эфире одной из программ он заявил, что жена из его кармана «забирала деньги», а также сообщил, что они «давно не устраивают» друг друга.

10 октября Джигарханян попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить жену, которая «причинила ему много боли».

18 января Джигарханян снова попал в больницу. Предположительно, у него были проблемы с сердцем. Второй раз актера доставили в медучреждение 31 января.

Кроме этого, в конце апреля появилась информация, что актер госпитализирован в больницу и инфарктом и впал в кому. Представитель актера Элина Мазур тогда уточнила, что госпитализация – последствие не долеченного зимой воспаления легких.

В начале мая в СМИ появилась информация, что артист наблюдается в неврологическом отделении одной из клиник Москвы из-за нарушений памяти.

За последнее время сообщений – ложных и правдивых – о госпитализации актера было много. Заведующий театральной труппой Вячеслав Дьяченко в этой связи отмечал, что серьезных проблем со здоровьем у Джигарханяна нет, все дело в возрасте и его привычке раньше времени сбегать из больниц.

Напомним, в ноябре 2017 года появились даже слухи о кончине Джигарханяна.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.05.18

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