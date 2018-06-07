Ушла из жизни режиссер и сценарист Кира Муратова

Советский и украинский режиссер Кира Муратова умерла на 84-м году жизни, сообщил на своей странице в своем Facebook продюсер Юрий Минзянов. «Ушла Кира... С ней целая эпоха... Помню, как еще студентом ВГИКа плакал на «Долгих проводах»...», – написал он.

Кира Муратова написала сценарии и срежиссировала ряд выдающихся фильмов, среди которых «Астенический синдром», завоевавший Специальный приз жюри «Серебряный медведь» 40-го Берлинского кинофестиваля и кинопремию «Ника» за лучший игровой фильм. Среди ее работ – фильмы «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Мелодия для шарманки», «Вечное возращение» и другие

В ее картинах снимались Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Рената Литвинова.

Российский кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин также на своей странице в Facebook сообщил о кончине Муратовой. «Умерла Кира Муратова. Лучшая. Гений. Говорили несколько недель назад. Рассказывала, как работали с Высоцким, я статью писал про «Короткие встречи»...», – написал он.

Кира Муратова родилась в Румынии в 1934 году. В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). В 1961 году стала режиссером на Одесской киностудии, затем работала на «Ленфильме». На ее счету два десятка фильмов. Ее последней работой стал фильм «Вечное возвращение», вышедший на экраны в 2012 году. В возрасте 80 лет Муратова заявила о завершении карьеры.

В 1990 году удостоилась звания народной артистки УССР. Обладатель множества премий «Ника» и «Кинотавр» в разных номинациях. В 2002 году получила Государственную премию Украины имени Александра Довженко за значительный вклад в развитие отечественного киноискусства. Обладатель государственной награды Украины – ордена князя Ярослава Мудрого ІІІ и IV степеней, а также российской государственной награды – ордена Дружбы.

Кира Муратова жила в Одессе.

Одесса, Иван Гридин

Одесса. Другие новости 07.06.18

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