HBO анонсировал создание приквела «Игры престолов»

Американский телеканал HBO заказал пилотную серию приквела к сериалу «Игра престолов». Авторами истории стали британская сценаристка Джейн Голдман и Джордж Р. Р. Мартин, автор серии книг «Песнь льда и пламени», по которым снята «Игра престолов». Голдман будет шоураннером сериала и напишет сценарий.

Действие будет происходить за «тысячи лет» до событий, изображенных в «Игре престолов». На HBO анонсировали, что сериал будет повествовать о том, как этот мир перешел от «золотого века» к своему «самому темному часу». Информации о названии сериала и его возможной дате выхода пока нет, однако, по данным Deadline, на HBO рассматривали возможность запустить спин-офф «Игры престолов» в 2020 году.

«Точно можно сказать только одно: ужасающие секреты истории Вестероса, истинное происхождение белых ходоков, тайны Востока и легендарные Старки – на самом деле не та история, которую мы думаем, что знаем», – заявили на HBO.

Последний сезон «Игры престолов», самого успешного сериала HBO, выйдет в 2019 году, напоминает Мeduza. В 2017 году HBO объявил, что заключил соглашения о работе над спин-оффами или приквелами «Игры престолов» с пятью сценаристами (в том числе с Джейн Голдман). Сообщалось, что некоторые из сценаристов будут работать над историями с Джорджем Р. Р. Мартином. Никаких информации о сроках создания этих проектов не было.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

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