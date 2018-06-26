Киноакадемия, присуждающая «Оскар», пригласила в свой состав трех россиян

Американская академия киноискусств опубликовала список новых членов организации. Среди них оказались три россиянина.

В общей сложности в состав киноакадемии были включены 928 актеров, режиссеров, сценаристов, операторов и других кинодеятелей из 59 стран мира. Среди новых членов организации числятся 17 лауреатов премии «Оскар» и 92 номинанта премии.

В этом году в состав академии вошли и три представителя российской киноиндустрии – сценарист Олег Негин, оператор Михаил Кричман и монтажер Анна Масс. Они известны зрителю по работе над фильмами режиссера Андрея Звягинцева «Левиафан» и «Нелюбовь».

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

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