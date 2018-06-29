Умер во сне: в США скончался один из создателей «Вавилона 5», «Стартрека» и «Сумеречной зоны»

В США ушел из жизни известный писатель-фантаст Харлан Эллисон, участвовавший, в том числе, в создании таких культовых сериалов, как «Вавилон 5», «Стартрек» и «Сумеречная зона». Он скончался на 85-м году жизни во сне в своем доме в Лос-Анджелесе, передает Infox.ru.

Эллисон написал более двух тысяч рассказов, эссе, очерков и статей. Известность пришла к нему в 60-х годах, когда начался настоящий «бум» американских фантастов. Самый популярный его рассказ «У меня нет рта, но я должен кричать» – о суперкомпьютере A. М. («Ядерный манипулятор»), уничтожившем всё человечество, но оставившем в живых всего пятерых людей.

В течение продолжительной карьеры Эллисон написал сценарии к эпизодам «Звездного пути», «Сумеречной зоны», «Агентов А.Н.К.Л.» и «Вавилона 5».

Эллисон – один из самых титулованных писателей, был неоднократным лауреатом премий по научной фантастике, в том числе самых престижных – «Хьюго» и «Небьюла».

Лос-Анджелес, служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 29.06.18

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