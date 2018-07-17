Премия «Русский букер» готова закрыться из-за отсутствия спонсора

Организаторы литературной премии «Русский букер» приняли решение отказаться от вручения награды в 2018 году. Причиной стали серьезные проблемы с финансированием, сообщили в комитете премии.

«Первая декада июля – время, когда Букеровское жюри традиционно собирается на свою первую встречу и определяет «длинный список» романов, допущенных к конкурсу. В этом году ситуация сложилась иначе. Мы уже объявляли об обстоятельствах, которые помешали нам вовремя начать премиальный процесс. Положение дел не изменилось. Спонсора у премии по-прежнему нет. Совершенно ясно, что текущий год «Букером» будет пропущен», – сообщили представители организации.

Также отмечается, что в связи с финансовыми проблемами премия в этом году берет вынужденную пауза. «На этот год Букер берет паузу, не оставляя усилий найти финансовую поддержку. Удастся ли это нам, будет ясно в ноябре-декабре, когда окончательно формируются благотворительные бюджеты компаний на будущий год», – рассказали в организации.

Впрочем, там не исключили, что если не смогут найти спонсорскую поддержку, премию придется закрыть. Если не будет финансирования, «старейшая российская независимая премия окажется в ряду частных культурных инициатив и премий (например, «Дебют»), в последние годы прекративших свое существование».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.07.18

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