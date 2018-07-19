Впервые за 20 лет в новом фильме про агента 007 главным злодеем будет русский

В новой картине о британском шпионе Джеймсе Бонде главным злодеем станет россиянин. Фильм выйдет на экраны осенью 2019 года.

В последний раз агент 007 встречался с угрозой со стороны России в ленте «И целого мира мало», премьера которой состоялась в 1999 году. С тех пор русских среди главных злодеев не было.

Однако теперь продюсеры решили подобрать антигероя в России и сейчас ищут подходящего актера, передает Mirror. Предположительно, на такую роль подойдет российский или балканский исполнитель.

Режиссером нового боевика под рабочим названием «Бонд-25» станет Дэнни Бойл, главную роль исполнит Дэниел Крэйг. Премьера картины запланирована на октябрь 2019 года.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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