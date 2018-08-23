Новый фильм про Джеймса Бонда остался без режиссера из-за споров о России

Режиссер Дэнни Бойл оставил пост режиссера новой картины о Джеймсе Бонде. По данным СМИ, постановщик рассорился с продюсерами из-за главного злодея, которым впервые за 20 лет должен был стать русский.

Бойл отказался работать над фильмом на этапе окончательного согласования перед началом съемок, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники. Как сообщил собеседник издания, режиссер хотел усилить «русскую тему» и показать политическое напряжение и разногласия с Россией.

По другой версии, Бойла не устроила кандидатура польского актера Томаша Кота, который должен был сыграть россиянина в качестве главного злодея. Кроме того, режиссер мог разругаться с исполнителем роли Бонда Дэниелом Крэйгом.

Не исключено, что уход постановщика отодвинет дату премьеры нового фильма про агента 007, которая сейчас назначена на октябрь 2019 года. Рабочее название ленты – «Бонд-25».

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 22.08.18

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