Умер автор приключений солдата Ивана Чонкина

Известный писатель Владимир Войнович скончался в возрасте 85 лет. Как сообщили в социальных сетях его знакомые, он умер после сердечного приступа. В семье прозаика подтвердили, что он ушел из жизни.

Дата и место прощания с Войновичем пока не известны, но похороны, скорее всего, пройдут в понедельник, сообщила ТАСС жена писателя Светлана Колесниченко.

Автор книг о солдате Иване Чонкине в 1980 году был выслан из СССР, в 1981 году лишен советского гражданства. В 1980-1992 годах писатель жил в ФРГ и США. В 1990 году Войновичу было возвращено советское гражданство, он вернулся на родину. До последнего времени жил в своем доме под Москвой, отмечает «Коммерсантъ».

Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде (Таджикская ССР; ныне – Душанбе, Таджикистан). Он является автором романов «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042», «Монументальная пропаганда» и других.

Писатель также известен как автор текстов ко многим песням, наибольшую известность приобрела «Четырнадцать минут до старта», посвященная космонавтике. В 2001 году за роман «Монументальная пропаганда» Войнович был удостоен Государственной премии РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.07.18

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