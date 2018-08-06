«Ирландизация» России: Пермь готовится к масштабному театральному фестивалю

В Перми начались подготовка к III Международному театральному фестивалю Мартина МакДонаха, который считается уникальным не только для России, но и для всего мира.

Мартин МакДонах – выдающийся драматург и кинорежиссер, лауреат премии «Оскар», когда-то прославившийся «Шестизарядником» и удививший мир «Тремя билбордами». Герои его пьес – простые жители Ирландии, в чьей внешне неспешной жизни бурлят страсти и интриги.

Первооткрывателем драматургии МакДонаха, полной тонкого «черного» юмора и искренности, для России стал Сергей Федотов, художественный руководитель театра «У Моста», заслуженный артист РФ. Он же – идейный вдохновитель фестиваля, который с 1 по 7 октября 2018 года пройдет в третий раз под эгидой и при поддержке Министерства культуры Пермского края и СТД России.

Как отметил Федотов, «после того как мы первыми в России показали его ирландскую трилогию, у нас стали очень много ставить МакДонаха, он стал самым любимым русским автором (Кирилл Серебренников в МХТ – «Человек-Подушка», Сатирикон – «Сиротливый Запад», «Королева красоты», «Однорукий из Спокэна»).

«Но никому не удается понять его так, как мы это сделали. Потому что его нельзя ставить однозначно, как однозначную комедию, фарс, или триллер, его миры не терпят одного метода. Потому что МакДонах глубок и парадоксален, с черным и одновременно человечным юмором, – так смеется сама жизнь, когда всматривается в смерть», – подчеркнул художественный руководитель театра «У Моста».

Примечательно, что в дни Международного фестиваля МакДонаха Пермь становится «немного Ирландией» – стал традицией «парад рыжих» и танцевальные ирландские вечера, а местные пабы проводят горячие «ирландские дни».

Третий фестиваль МакДонаха в октябре 2018 года приурочен к 30-летию театра «У Моста», в его программе – новые участники и новые подходы. Чешский театр ČINOHERNÍ KLUB покажет спектакли «Безрукий из Спокэна» и «Палачи». Румынский ACT Theatre едет со спектаклем «Человек-Подушка». Предполагается показ 4 версий спектакля «Королева красоты» от театров из Сыктывкара, Иркутска, Стерлитамака и Казахстана.

У зрителей, любящих спектакль «Сиротливый Запад» будет возможность посмотреть версии Шадринского драматического театра, Молдавского театра «С улицы Роз», Soltis Lajos из Венгрии и Иранского Bojnourd Art Theatre. Театр из Македонии покажет спектакль «Безрукий». Также в программе фестиваля будут интересные лекции и мастер-классы от ведущих театральных и кинокритиков России.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 04.08.18

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