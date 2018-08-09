Тяжелобольная звезда сериала «Счастливы вместе» впала в кому. Актриса два года борется за жизнь

Российская актриса и хореограф Мария Симдянкина, известная по участию в сериале «Счастливы вместе» и ряде других лент, впала в кому. Об этом сообщила ее подруга, актриса Елена Ксенофонтова в своем Instagram, позже уточнив, что артистка находится без сознания после операции.

По ее данным, более двух лет 32-летняя актриса борется с серьезным заболеванием. Ксенофонтова предпочла не озвучивать диагнозы, назвав их «тяжелейшими». «Три дня назад Машин организм отказался работать самостоятельно. Отказало сердце, легкие, почки... Жизнь поддерживается аппаратами. Она в коме», – написала она. По словам Ксенофонтовой, врачи хотели отключить Симдянкину от аппарата жизнеобеспечения.

Позже она сообщила, что состояние подруги улучшилось – ночью 9 августа у актрисы поднялось давление, заработало сердце, она начала дышать самостоятельно, но в сознание еще не пришла. «Только бы хватило сил проснуться. Она крайне истощена», – написала Ксенофонтова.

Актриса отметила, что на протяжении последних двух лет жизнь ее подруги составляли «бесчисленное количество операций, комы, ошибки врачей, равнодушие, насилие». «Я теперь с уверенностью могу сказать, что ад на земле существует», – заявила она.

Мария Симдянкина играет в театре и снимается в кино. Она известна по ролям в сериалах «Счастливы вместе, «Маргоша-2», «Возвращение Мухтара», «Кулагин и партнеры» и ряде других. С 2007-го по 2010 годы служила в театре Джигарханяна, потом перешла в Чеховский театр. С 2011 года актриса играет в театре «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной, совмещая работу хореографом в этом же учреждении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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