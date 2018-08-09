«Болезни все же победили»: ушла из жизни звезда сериала «Вечный зов»

В Москве умерла актриса театра «Современник», народная артистка России Тамара Дегтярева, сообщается на сайте театра. Ей было 74 года.

«Болезни, с которыми она мужественно боролась, все же победили», – сообщили в «Современнике», отметив, что театр потерял «невероятно талантливую, мудрую, остроумную» артистку, которая «была частью нашей души, которую мы называем наш театр». О месте и времени прощания с актрисой в театре пообещали сообщить позднее. Отмечается, что Тамара Дегтярева продолжала играть в спектакле «Время женщин». Она появлялась на сцене, будучи прикованной к инвалидному креслу.

По данным СМИ, причиной смерти актрисы стала остановка сердца. Дегтярева страдала диабетом, у нее были проблемы с сосудами. Ранее ей ампутировали ногу.

В «Современнике» актриса играла в спектаклях «С любимыми не расставайтесь», «Двенадцатая ночь», «Три сестры», «Не стреляйте в белых лебедей», «Эшелон», «Бесы», «Пигмалион» и многих других постановках. Она также запомнилась участием в сериале «Вечный зов», фильмах «Ищу человека», «Расписание на послезавтра», «Удивительные приключения Дениса Кораблева». За великолепную игру в «Вечном зове» (1973) Тамара Дегтярева получила Государственную премию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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