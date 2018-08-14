Отменено решение суда о запрете картины Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия»

Отменено судебное решение о признании экстремисткой картины Васи Ложкина (Алексея Куделина) «Великая прекрасная Россия». Об этом сообщил глава совета по правам человека Михаил Федотов в своем твиттере. Соответствующий вердикт принял Новосибирский областной суд. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию художника.

Как сообщил Федотов, «дело возвращено в суд первой инстанции». Когда было принято данное решение, он не уточняет. На данный момент работа Ложкина из федерального реестра экстремистских материалов не исключена.

Автор скандальной картины, в свою очередь, отметил в комментарии СМИ, что не всё еще закончено, дело будет пересматриваться в первой инстанции. «Это значит, что будут новые экспертизы. И еще совершенно непонятно, чем они закончатся», – приводит слова Ложкина «Петербургский дневник».

Октябрьский районный суд Новосибирска признал экстремистской картину Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия» (2007 год) 29 января 2016 года. На сатирическом полотне изображается карта, на которой контуры России обозначены как «Великая прекрасная Россия», а проживающие за ее пределами народы поименованы шутливыми, а для кого-то оскорбительными названиями. «Ну, как мы в быту эти народы обзываем. Это была ирония, злая, – но не над братскими народами, а над самим собой», – ранее комментировал Ложкин ситуацию вокруг его картины в интервью «Фонтанке». Картина ему показалось «жестковатой», и он убрал ее из своего ЖЖ и больше нигде не публиковал и не выставлял, но… великий Интернет помнит всё».

Напомним, в январе 2018 года во Владимирской области было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) за публикацию в соцсети «ВКонтакте» репродукции картины Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия». Под уголовное преследование попала одна из местных гражданских активисток.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

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