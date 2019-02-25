Экстремизма здесь нет! Суд реабилитировал картину Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия»

Октябрьский районный суд Новосибирска в понедельник, 25 февраля, в ходе повторного процесса отказался признать экстремистской картину Васи Ложкина (Алексея Куделина) «Великая прекрасная Россия». Об этом сообщил член Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ), адвокат Владимир Ряховский, представлявший интересы художника.

По иску прокуратуры была проведена еще одна экспертиза, которая не нашла в картине признаков возбуждения ненависти или вражды. Эксперты пришли к выводу, что хотя полотно и содержит «обозначение негативных эмоций по отношению к этническим группам», однако не возбуждает ненависть к кому-либо «на основе принадлежности к расе, национальности, социальной либо религиозной группе», передает РИА «Новости».

«Можно по-разному относиться к этой картине, но тем не менее экстремистскими являются информационные материалы или документы, содержащие в себе призывы к экстремистской деятельности. Эксперты единогласно отметили, что призывов здесь нет», – прокомментировал судебный вердикт Владимир Ряховский. «Теперь, поскольку отпало основание, картина должна быть исключена из списка экстремистских», – добавил он.

По мнению правозащитников, признавая картину экстремистской, судом не был учтен сатирический, намеренно гиперболизированный, лубочный характер картины, в которой не пропагандируются, а, напротив, высмеиваются бытовой национализм и ксенофобия, сообщается на сайте СПЧ. По сути дела, суд, сам того не желая, незаконно и необоснованно вмешался в свободу творчества, гарантированную статьей 44 Конституции Российской Федерации, полагают в СПЧ.

Как сообщал «Новый День», Октябрьский районный суд Новосибирска признал экстремистской картину Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия» (2007 год) 29 января 2016 года. На сатирическом полотне изображается карта, на которой контуры России обозначены как «Великая прекрасная Россия», а проживающие за ее пределами народы поименованы шутливыми, а для кого-то оскорбительными названиями.

На основании решения новосибирского суда Минюст РФ внес картину «Великая прекрасная Россия» в федеральный список экстремистских материалов.

Прошлым летом СПЧ добился в Новосибирском областном суде отмены решение о признании картины экстремистской. Дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

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