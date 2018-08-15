В России закрываются кинотеатры: пожар в Кемерове и чемпионат мира обрушили кинобизнес

Впервые за несколько лет в России сократилось число кинозалов. Закрытие кинотеатров – это норма для летнего периода каждого года, однако лето 2018 года стало самым провальным по сборам. По словам экспертов, способствовали этому пожар в кемеровском ТЦ, чемпионат мира, а также финансовые проблемы отдельных компаний.

В первые семь месяцев 2018 года в России открылся 71 кинотеатр с 133 залами, а закрылись 57 с 143 залами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Невафильм Research». Для сравнения в прошлом году число новых залов в три раза превышало число закрытых.

Одной из причин негативной тенденции стали финансовые трудности, которые испытывают крупнейшие киносети. Впрочем, в статистику также попали кинозалы, которые закрывались на ремонт и на профилактику, затем они были открыты вновь, но в расчеты не попали.

Тем временем, компании кинопроката указывают, что лето 2018 года стало худшим по сборам за последние несколько лет. В январе-июле киносборы снизились на 8,3% к аналогичному периоду 2017 года, а посещаемость – на 8,6%. Результаты кинопроката за первые два летних месяца стали худшими с 2014 года: сборы за этот период упали на 15,9%, до 7,4 млрд рублей.

Сказался на посещаемости и прошедший в России мундиаль. Внимание россиян было приковано к футбольным матчам, потому кинопремьеры летнего сезона не привлекли должное количество зрителей. Винят эксперты и слабый контент, многие релизы не оправдали ожиданий.

Подогрели негативный тренд массовые проверки МЧС, организованные после трагедии в Кемерово, где 25 марта при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек. Большая часть жертв находилась в момент возгорания в кинотеатре.

Эксперты прогнозируют восстановление российского кинорынка через три-четыре года. В настоящее время киносети тестируют новые форматы и способы показа, которые в дальнейшем могут стать драйверами для развития.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.08.18

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