Создатели «Теории большого взрыва» раскрыли финал сериала

Продолжения телесериала «Теории большого взрыва» не будет. 12 сезон, съемки которого идут сейчас, станет последним. Соответствующее заявление сделали компании Warner Bros, CBS и Chuck Lorre Productions.

«Мы бесконечно благодарны нашим фанатам за их поддержку «Теории Большого Взрыва» в течение прошедших 12 сезонов. Мы вместе с кастом, сценаристами и съемочной группой невероятно ценим успех сериала и намерены выпустить последний сезон и его финал, который приведёт «Теорию Большого Взрыва» к эпичному креативному концу», – говорится в совместном заявлении.

Стоит отметить, что решение о закрытии серила было принято вскоре после заявления главы CBS Entertainment кинопродюсера Келли Калла о том, что телеканал и Warner Bros обсуждает продолжение «Большого взрыва». Комментируя окончание сериала, он заявил, что шоу стало ключевой комедией поколения. «Все мы гордимся нашим сериалом, который комбинирует творческую гениальность, коммерческий успех, культурное влияние и персонажей, которые стали популярными, что их уже легко узнают по имени», – сказал он.

Наблюдатели считают, что каналу CBS не удалось договориться со студией Warner Bros, что и стало причиной закрытия сериала.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 23.08.18

Новый фильм про Джеймса Бонда остался без режиссера из-за споров о России. / Любовь и политика: этюд в голубых и розовых тонах. Памяти одного из самых известных в России англичан. / Художник. Горожанин. Легенда. Уральский архив Виталия Воловича (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»