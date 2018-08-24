16-летний россиянин победил на юношеском «Евровидении»

Пианист Иван Бессонов одержал победу на конкурсе молодых музыкантов «Евровидение» (Eurovision Young Musicians). В департаменте Европейского вещательного союза не исключили, что следующее соревнование может пройти в России.

Финал конкурса прошел в Эдинбурге. 16-летний россиянин пробился в заключительную часть соревнования вместе с пятью исполнителями: виолончелисткой Бергиттой Офтестад из Норвегии, скрипачом Николой Паяновичем из Словении, контрабасистом Инди Стивином из Чехии, скрипачкой Мирой Форон из Германии и саксофонистом Матте Бенце из Венгрии.

Ребята обошли музыкантов из 18 стран. Все финалисты выступали совместно с шотландским симфоническим оркестром.

Бессонов исполнил Первый концерт Чайковского. Россия одержала победу впервые за 26 лет, что существует классическое «Евровидение».

Глава департамента Европейского вещательного союза Юн Ула Санн заявил, что организаторы конкурса рассмотрят возможность проведения его в России. «Я знаю, как Россия может организовывать такого рода мероприятия. Это всегда проходит на самом высоком уровне», – подчеркнул Санн.

Эдинбург, Служба информации РИА «Новый День»

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