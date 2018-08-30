Ушел из жизни звезда сериалов «Глухарь» и «Кадетство»

Скончался российский актер театра и кино, ветеран движения КВН, комик Сергей Таланов. Заслуженному артисту России было 57 лет. Об этом сообщается в публикации, размещенной на странице актера в Facebook. Причина смерти Таланова не уточняется.

Прощание с актером состоится 31 августа в 11.30 мск в Центральной клинической больнице Управделами президента РФ.

Сергей Таланов с 1996 года играл в Московском театре клоунады Терезы Дуровой. Кроме того, он работал в театре «Группа товарищей». Актер известен по ролям в сериалах и фильмах «Глухарь», «Кадетство», «33 квадратных метра», «Воронины», «Метод Лавровой», «Десять неизвестных», «Брестская крепость» и других. Всего он снялся в трех десятках картин.

Таланов также участвовал в шоу «Добрый вечер с Игорем Угольниковым», снимался в сатирическом киножурнале «Фитиль».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.08.18

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