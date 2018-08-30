Объявлена дата прощания с Иосифом Кобзоном

Легендарный эстрадный певец, народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон будут похоронен на Востряковском кладбище 2 сентября, сообщили в столичной мэрии.

Ранее сообщалось, что несколько лет назад артист приобрел место на Востряковском кладбище, где находятся могилы его близких родственников.

Чиновники уточнили, что Кобзон упокоится в семейном захоронении рядом с матерью. Время и место проведения церемонии прощания согласовывается с родственниками певца, отметили в мэрии.

Как сообщал «Новый День», знаменитый артист ушел из жизни в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Более 13 лет Кобзон боролся с раком.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.08.18

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