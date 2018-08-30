В Москве скончался Иосиф Кобзон

В Москве ушел из жизни знаменитый эстрадный певец Иосиф Кобзон. Ему было 80 лет.

Информацию о смерти Иосифа Давыдовича радиостанции «Говорит Москва» подтвердил помощник супруги певца Нелли Кобзон. По его словам, Нинель Михайловна пока не желает общаться со СМИ.

Место и время прощания с артистом объявят позднее. Как сообщается телеграм-канал «Мэш», Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище, где он несколько лет назад приобрел место. К тому же там находятся могилы его близких родственников.

Кобзон был госпитализирован в июне, тогда он сам обратился к медикам с жалобами на самочувствие. Дело в том, что певец более 13 лет борется с онкологическим заболеванием. Врачи настояли на том, чтобы он остался в клинике и прошел полное обследование.

Месяц спустя артист вновь оказался в больнице. По словам очевидцев, состояние певца настолько ухудшилось, что его вывозили на каталке. Однако Нелли Кобзон заявила, что Иосиф Давыдович находился на плановом лечении в онкологическом центре, которое должен проходить раз в квартал.

Иосиф Кобзон за свою карьеру выпустил более 50 альбомов и исполнил около 3 тысяч песен. Кроме того, он вел активную политическую, общественную и благотворительную деятельность. В 1989 году Иосиф Давыдович стал народным депутатом. Избирался со второго по седьмой созывы в Госдуму РФ. С 2011 года занимал пост первого заместителя председателя комитета парламента по культуре.

Артист также участвовал в миротворческой деятельности. В 2002 году вел переговоры с террористами, захватившими Театральный центр на Дубровке. Об этом событии ранее «Новому Дню» рассказывал ветеран Группы «А» ЦСН ФСБ РФ Сергей Милицкий: «Кобзон просто молодец. Он туда, к террористам, уходил зеленый. Просто зеленый, понимаете? Человек, у которого все уже в этой жизни есть. Он вывел 12 детей. Потом получил Орден мужества. Когда у человека все есть – идти к каким-то отморозкам и вывести еще и детей, орден мужества – это не самая большая награда».

За свою жизнь Иосиф Давыдович удостоился орденов «За заслуги перед отечеством» трех степеней, «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «Героя России» и множества других наград и званий.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.08.18

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