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Вторник, 22 января 2019, 14:06 мск

Новости Политика

Евросоюз снял санкции с покойного Иосифа Кобзона

Фото: vk.com/iosifkobzon

Совет ЕС посмертно исключил народного артиста СССР Иосифа Кобзона из списка лиц, в отношении которых действуют санкции.

Документ, свидетельствующий об исключении из списка Кобзона, был опубликован в базе Совета ЕС. В нем говорится, что после смерти лица относящаяся к нему запись должна быть исключена из постановления от 2014 года.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Евросоюз внес имя артиста в санкционный список лиц, которых Брюссель посчитал виновными в нарушении территориальной целостности Украины. Текущая редакция «черного» списка действительна до 15 марта 2019 года, в нем числятся 155 человек и 38 организаций.

Брюссель, Служба информации РИА «Новый День»

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