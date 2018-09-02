Прощание с легендой: в Москве проводили в последний путь Иосифа Кобзона

Сегодня в Москве в московском Концертном зале им. Чайковского прошла церемония прощания с народным артистом СССР, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном, который умер 30 августа на 81-м году жизни от онкологического заболевания. Проводить его в последний путь приехали президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, а также другие известные политики и артисты.

Гроб Кобзона, окруженный венками от коллег и друзей, был расположен на сцене. Там же вместе с родственниками находилась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Почтить память Кобзона пришли сотни человек, среди которых руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным, певец Олег Газманов и многие другие, отмечает РБК.

Церемония прощания с Иосифом Кобзоном завершилась продолжительными аплодисментами и криками «Браво», уточняет «Интерфакс». С просьбой о последних аплодисментах Кобзону к пришедшим проститься обратился сын певца Андрей Кобзон.

Кобзон будет похоронен в Москве на Востряковском кладбище.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.08.18

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