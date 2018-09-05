Кобзон в бронзе: Церетели выполнит завещание знаменитого певца

Памятник знаменитому советскому и российскому артисту Иосифу Кобзону, который скончался 30 августа, до конца года будет создан народным художником СССР Зурабом Церетели. По словам скульптора, певец сам просил его создать ему памятник.

«Сейчас я делаю скульптуру, о чем при жизни попросил меня Иосиф Давыдович. На начальном этапе я ее Иосифу Давыдовичу показывал, она ему очень понравилась. Она будет изображать великого артиста в костюме и с микрофоном в руках – таким, как видели его на сцене. Высота памятника составит примерно 2,4 м. Возможно, до конца года успею ее закончить», – цитирует Церетели агентство «Москва».

Он отметил, что гипсовый вариант памятника уже создан, затем он будет отлит в бронзе. Пока планируется установить скульптуру в его галерее искусств на улице Пречистенка.

«У нас в зале «Современник» стоят такие же круглые скульптуры известных писателей, поэтов и музыкантов», – сказал он.

При этом Церетели добавил, что, если власти или общественные организации обратятся с просьбой об установке памятника в Москве, он рассмотрит этот вариант.

Напомним, народный артист СССР и депутат Госдумы Кобзон скончался на 81-году жизни 30 августа после продолжительной болезни. Более 13 лет Кобзон боролся с раком.

Прощание с ним состоялось 2 сентября в московском Концертном зале им. Чайковского. Проводить его в последний путь приехали президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, а также другие известные политики и артисты. Певец был похоронен в Москве на Востряковском кладбище.

Москва, Мария Вяткина

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