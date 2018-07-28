«Не дождетесь»: супруга Иосифа Кобзона просит не верить слухам о здоровье певца

Супруга Иосифа Кобзона опровергла слухи о здоровье знаменитого певца и поблагодарила всех, кто молится за здоровье ее мужа. Об этом Нели Кобзон заявила «Комсомольской правде», подчеркнув, что никогда ничего не говорила СМИ о состоянии мужа в больнице.

«Я хотела бы только попросить всех, кто беспокоится, продолжать желать Иосифу Давыдовичу добра, хорошей энергии, здоровья. <…> И еще я бы хотела сказать, что никому никаких заявлений (по поводу здоровья своего мужа) не делаю. И никогда не делала. Просто в этом не участвую. Это мое твердое убеждение. Потому что, здоровье человека – это личное дело его самого, семьи и самых близких друзей»? – сказала супруга Иосифа Кобзона.

Она дала понять, что певец находится в сознании, разговаривает и улыбается. Нелли Кобзон поделилась, что ее мужа навестила его давняя подруга Валентина Терешкова, с которой они пели песни.

«Ну вот вчера конкретно мы пели «Вальс о Вальсе»: «Вальс устарел, говорит кое-кто, смеясь...» И я сказала: Валентина Владимировна, вам надо, как только Иосиф Давыдович выйдет из больницы, собраться и станцевать вальс. Он улыбался, когда увидел Валентину Владимировну. Очень был доволен», – сказала Нели Кобзон.

Как сообщал «Новый День», Иосиф Кобзон в середине недели попал в больницу. Эту информацию подтвердила его супруга. По ее словам, речь идет о плановом лечении в онкоцентре.

Сегодня в СМИ появлялась информация, что певец впал в кому и его подключили к искусственной вентиляции легких, однако сестра певца Гелена Кобзон опровергла эту информацию, сказав, что «все хорошо».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.07.18

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