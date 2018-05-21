Чуть живой Иосиф Кобзон заставил беспокоиться поклонников

Выход в свет Иосифа Кобзона опечалил поклонников. Легендарный певец еле передвигался, хватаясь за руку помощника. Некоторые пользователи в соцсетях поддержали артиста за желание вести активную жизнь, однако большинство решили, что в таком состоянии лучше посидеть дома.

Видео с 80-летним Кобзоном сняли на юбилейном вечере поэта-песенника Михаила Гуцериева. Бледный Иосиф Давыдович очень медленно шел вдоль ряда, держа за руку помощника, и, казалось, совсем не реагировал на то, что происходит на сцене.

Запись быстро разошлась по социальным сетям. Многочисленные поклонники Кобзона пожелали здоровья своему кумиру и обеспокоились состоянием его здоровья. «Еле идет...", «Как мумия», «Слаб стал совсем», – отметили расстроенные пользователи в комментариях к публикации.

Другие обвинили в бессердечии СМИ, которые распространили видео. «Ничего глупее придумать не могли, пусть это останется на вашей совести...» – возмутились поклонники артиста.

Впрочем, нашлись и те, кто похвалил Иосифа Давыдовича за жажду жизни и желание выходить свет, несмотря на почтенный возраст.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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