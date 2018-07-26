Иосифа Кобзона госпитализировали в онкологический центр

Иосиф Кобзон оказался в больнице. Эту информацию подтвердила его супруга Нелли Кобзон. По ее словам, речь идет о плановом лечении в онкоцентре.

Ранее стало известно, что состояние народного артиста настолько ухудшилось, что его в срочном порядке увезли в медучреждение. «Да, ему было неважно, после этого он встал и ходил», – сообщила жена певца порталу Super.

Она уточнила, что Иосиф Давыдович находится в больнице на плановом лечении, которое должен проходить раз в квартал. «Ничего сверхъестественного здесь нет. Он жив, все нормально», – заверила Нелли Кобзон.

80-летний артист был госпитализирован около месяца назад, тогда он сам обратился к медикам с жалобами на самочувствие. Дело в том, что певец более 13 лет борется с онкологическим заболеванием. Врачи настояли на том, чтобы Кобзон остался в клинике и прошел полное обследование.

В мае артист заставил поволноваться о себе поклонников. В соцсетях появилось видео, на котором Кобзон еле передвигался, хватаясь за руку помощника. Некоторые пользователи поддержали артиста в желании вести активную жизнь, однако большинство решили, что в таком состоянии лучше посидеть дома.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.07.18

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