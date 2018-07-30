Представители Кобзона сообщили о состоянии певца

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон продолжает находиться на лечении. Его пресс-секретарь Варвара Виноградова опровергла информацию об ухудшении самочувствия певца.

«Нет никаких изменений в худшую сторону», – цитирует Виноградову РИА «Новости».

Напомним, более 10 лет назад у артиста был диагностирован рак, за это время он уже перенес несколько операций.

В июне СМИ сообщили, что певцу стало плохо, он попал в больницу, однако близкие Кобзона заявили, что речь идет о плановой госпитализации.

В конце прошлой недели стали появляться сообщения о том, что Кобзон находится в «стабильно тяжелом состоянии», «впал в кому» и «находится в реанимации».

«Он на плановом лечении, нет никакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, не волнуйтесь», – заверили Виноградова.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.07.18

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