«Сиротливый запад» в пятом измерении

Международный фестиваль ирландского кинорежиссера и драматурга Мартина МакДонаха готовится в третий раз удивить публику. В течение «ирландской недели» можно будет увидеть знаменитую пьесу «Сиротливый запад» в исполнении разных театров и сравнить взгляд на историю братьев Коулмэна и Вэлина в разных точках планеты.

Как сообщили организаторы фестиваля, удивительную притчу Мартина МакДонаха о любви и ненависти представят на суд зрителей театры из Ирана, Венгрии, Грузии, Молдовы и России.

Главные герои «Сиротливого запада» – два брата, связанные не только взаимными обидами, ненавистью и страстью шантажировать друг друга, но и общей тайной о смерти отца. Как считает организатор фестиваля, художественный руководитель театра «У Моста», заслуженный артист РФ Сергей Федотов, это остропсихологический театр. «Болезненная реалистичность событий и отношений двух братьев, жестокость, замешанная на годах непонимания, тяжелом быте, пустых обидах и убийстве, парадоксальным образом сочетается с острой комедийностью, заставляя зрителей пребывать в экстремальных состояниях», – отметил он.

Режиссер постановки «Сиротливого Запада» шотландского театра «Трон» Энди Арнольд со свой стороны полагает, что герои МакДонаха нашли широкий отклик у мировой публики, потому что они универсальны.

«Проявление жестокости – это скорее метод, изначальный контекст всех его историй. Но едва ли эта жестокость намеренна, осознанна – напротив, героев можно назвать «жестокими поневоле», – отметил он. По оценке Арнольда, их жестокость происходит от постоянного ощущения неустроенности жизни, собственной ущербности, несовершенства, за каждым проявлением жестокости на самом деле не пустота, а чувства, с которыми не может совладать человек, поэтому они и приобретают такую разрушительную форму.

Иранский Бужнард Арт Театр – взгляд на «Запад» с Востока

Иранская интерпретация всеми любимой пьесы раскроет знакомый сюжет по-новому с учетом восточной специфики. Дело в том, что до сих пор иранцам, занимающимся искусством, приходится иметь дело с ограничениями. Например, актрисы не могут появляться на сцене и в кадре без хиджаба. Нельзя прикасаться к противоположному полу, нельзя оскорблять священные тексты.

В этой ситуации истории дерущихся и ругающихся братьев, а также соблазнения отца Уэлша жаждущей любви Кэтлин предстанут перед зрителем в необычной интерпретации. Творческие люди в Иране овладели особым искусством и научились балансировать между запретами и желанием осуществить задуманное. Запрет на контакт мешает, только когда герой и героиня в эмоциональном объяснении. Но режиссеры обозначают ситуацию так, что зритель не заметит, что того объятия или поцелуя, которые ждали, не было. Он потянулся ее обнять – тут звонок в дверь, надо бежать… Главное же – страсти, желание любви и боль утраты – передается иранскими актерами удивительно тонко, ведь настоящие любовь и боль поражают в сердце в любой точке планеты.

Альтернативный венгерский театр «Солтис Лайос» – о «Западе» с запада Венгрии

Свои постановки театр из Венгрии обычно играет на открытом воздухе на различных фестивалях и мероприятиях, но Пермь в октябре не сможет порадовать теплой погодой гостей из Европы. Зато ирландский колорит – промозглый ветер и серый дождь вполне ожидаемы.

Режиссер Петер Иштван Наги относится к этому с юмором: «Быть альтернативной театральной группой всегда нелегко, но мы стараемся сделать все возможное, чтобы достичь идеала, используя все наши силы и опыт. Если мы хотим создать что-то, будь то постановка, или даже просто декорации для постановки, костюмы, или если мы хотим отправиться в тур, мы должны работать над задумкой с кровью, потом и слезами».

Стоит отметить, что постановки венгерского театра, по отзывам зрителей, отличаются высокой эмоциональностью, и история семьи, жаждущей, но не умеющей любить, отзовется в сердцах публики. В Пермь приедут Арнольд Пести, Роланд Брукнер, Золт Темези и Виктория Хорват.

Венгры называют свой театр – театр-дом, где каждый помогает общему делу по способностям. Сейчас театр, который организовался как любительская студия для молодежи, стал одним из самых интересных театральных явлений в Венгрии.

Впервые на фестивале – грузинский «Открытый театр»

На фестивале театр и впервые, но работа режиссера Вахтанга Николава хорошо знакома пермскому зрителю. Спектакль режиссера, который работает в Тбилисском русском театре, по произведению Нодара Думбадзе «Зурикела» – один из любимейших у пермяков.

Южный темперамент, мужская энергия – это то, что нужно в пьесах великого ирландца Мартина МакДонаха. Диалоги «Сиротливого Запада», вполне возможно, кажутся грузинам недостаточно эмоциональными – ведь даже поговорить разговор о погоде грузинских «мачо» – это как минимум страсти, эмоции, объятия и возможность конфликта, который затем можно урегулировать за хлебосольным столом. Но не это внешнюю мишуру, не драки и стычки видит главным режиссер – главное все же души героев пьесы МакДонаха. А в душах каждого из четырех персонажей достаточно и боли, и делания любить, и обид, и надежд – и в этом кипящем котле рождаются слова, которыми можно ранить, слезы, которыми приходится залечивать душевные раны. Как любят говорить на фестивале МакДонаха, в каждом из нас немного Ирландии. И в этом смысле Грузинскому театру повезло – пусть и в разных точках планеты, в Ирландии по пронизывающим ветром и дождем, а в Грузии под палящим солнцем и среди гор – они очень близки по темпераменту.

Взгляд на Запад «С улицы Роз»: театр из Молдовы исцеляет смехом

Один из ярких участников фестиваля – молдавский театр «С улицы Роз», созданный заслуженным деятелем искусств Республики Молдова Юрием Хармелиным. Несмотря на ощущение безысходности и трагизма мрачной комедии – молдавский «Сиротливый Запад» искрится «черным юмором», и в то же время наполнен глубоким смыслом простых человеческих ценностей, размышлениями о собственном предназначении и вере. Поражает филигранная игра актерского ансамбля: Василия Павленко (Коулмэн), Александра Петрова (Вэлин), Вячеслава Азаровского (отец Уэлш), которые абсолютно достоверны и правдивы в предлагаемых обстоятельствах жанра «черной» комедии абсурда.

«Они доводят зрителя до полного исступления. Ты ловишь себя на мысли, что гомерически хохочешь над такими событиями, от которых в реальной жизни можно сойти с ума от горя и святотатства происходящего. А потом понимаешь, что этот смех исцеляющий, дающий «глоток воздуха», что, если ты смеешься над этими проблемами, значит, ты их победил. Потому что градус юмористического накала зашкаливает в область чего-то сверхчеловеческого», – отмечают зрители.

Взгляд на ирландскую глубинку из российской: театр из Шадринска покажет свой «Запад»

Театру из небольшого российского города Шадринска – 121 год, он был открыт в 1896 году обществом попечительства о народной трезвости. В 1939 году театр был переименован в Шадринский городской драматический театр, а к началу Великой Отечественной войны по праву считался лучшим периферийным театром Челябинской области и всего Южного Урала.

Для постановки спектакля по пьесе Мартина МакДонаха «Сиротливый Запад» в Шадринск пригласили молодого и талантливого режиссера Илью Роттенберга, который определил жанр спектакля как «мрачная комедия».

Главный акцент режиссер делает на игре актёров и сюжете. По его словам, Макдонах интересен тем, что очень глубоко погружается в природу человека. «Все части сюжета, поступки персонажей ужасны, это край того, что может делать человек. Хоть дело и происходит в далёкой Ирландии, но всё то же самое может произойти в любом городе мира. Просто два брата с детства, не помня сами, с чего это началось, ненавидят друг друга, и любое слово, поступок, движение вызывает раздражение. И вот такая жутчайшая ненависть соседствует с неподдельной братской привязанностью друг к другу. Они друг без друга никуда… Мне кажется, это очень по-русски», – отметил он.

Зрители шадринского спектакля пишут после просмотра, что «хочется попросить прощения у всех, кого обидел». И не это ли – лучше подтверждение глубины смыслов спектакля.

Организаторы фестиваля рассчитывают, что любители театра высоко оценят постановки участников форума, который пройдет в Перми с 1 по 7 октября в театре «У Моста».

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 31.08.18

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