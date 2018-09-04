«Шедевр! Сердце аж заколотилось»: в соцсетях восторгаются первым за пять лет треком Земфиры

Певица Земфира сегодня выпустила первый за пять лет сингл. Песня называется «Джозеф». Об этом исполнительница сообщила на своих страницах в соцсетях.

«Премьера. «Джозеф», – написала Земфира на своей страничке в инстаграме.

В основу текста новой композиции вошли отрывки из стихотворений Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам».

Впервые новый трек прозвучал на закрытом новогоднем концерте Земфиры для друзей и близких, следует из описания к песне. Позднее певица еще несколько раз исполняла ее на концертах, но запись появилась только сейчас.

В создании композиции участвовал российский электронный музыкант Mujuice. Обложку к треку оформили Рената Литвинова и дизайнер Гоша Рубчинский.

Напомним, последний альбом Земфиры «Жить в твоей голове» вышел в феврале 2013 года.

Поклонникам Земфиры, судя по множеству восторженных комментариев, новая песня певицы понравилась.

«Невероятно!))», «Это шедевр! Такой долгожданный! И такой потрясающий!», «Какая красота в уши», «Звучит обалденно, нереально, аж сердце заколотилось!!!», «Это так красиво, тонко, глубоко и отчаянно, что сложно найти подходящие слова», «Классный, свежий трек, очень нравится!!! Какая-то другая Земфира в нем)», «Ушел на репит», «Идеально», «Словил мурашки», – пишут почитатели творчества певицы.

Однако среди них нашлись те, кто негативно оценил новый трек Земфиры: «Простите, ваще не цепнуло((», «Полный провал», «Девушка была талантлива. В своих стихах», «В своё время Олег Митяев записал альбом песен на стихи Иосифа Бродского... Его видение лирики Бродского, конечно, не идеальное, но лучше, чем у Земфиры...», ««Взять стихи Бродского, на новый лад и вуаля, вот ты уже в новостях с «новой» песней!».

Друг Иосифа Бродского председатель совета Фонда создания музея поэта Михаил Мильчик не оценил новую песню Земфиры. «В одной песне использованы фрагменты из разных стихов Бродского. Такое может быть в принципе, но тогда должна быть какая-то смысловая связь. Мне кажется, что её здесь нет, – приводит слова Мильчика радиостанция «Говорит Москва». – Это просто фрагменты, соединенные одним исполнителем и одной мелодией».

Он полагает, что любой артист «может ошибаться в чем-то», но слушателю, не знакомому со стихами Бродского, будет трудно разобрать текст в песне, поскольку в самой манере исполнения Земфиры «теряются слова».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.09.18

Стинг приедет в Екатеринбург в ноябре. / «Шуфутинов день»: почему все принялись переворачивать календарь. / Тюменец получил срок за песню «Вконтакте». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»