Любовь до смерти: три «Красавицы из Линнэна» на фестивале Мартина Макдонаха

Третий фестиваль Мартина Макдонаха, который пройдет в Перми в начале октября, вновь порадует необычным «конкурсом красоты». В афише снова три «Королевы» – свои трактовки знаменитой пьесы представят театры из Стерлитамака, Сыктывкара и гости из Казахстана.

Как отмечают организаторы фестиваля, в 2014 году «Королев» привозили театр Армена Джигарханяна из Москвы, Челябинский камерный театр и «nicht.THEATER Ensemble» из Вены. На втором – были «Красавицы» из Азербайджанского Государственного ТЮЗА (в постановке лондонского режиссера Яна Вильема Ван Ден Боша), Театр.Акт из Казани и Montenegrin National Theatre из столицы Черногории Подгорицы. Нынешние постановки также обещают стать настоящим событием фестиваля.

Русская ирландка из Башкирии – все призрачно, кроме любви

Главный режиссер Русского драматического театра из башкирского Стерлитамака Людмила Исмайлова в соавторстве с питерской художницей Ольгой Горячевой решили выстроить на сцене небытовое пространство, которое как бы притворяется бытовым.

Все вещи – муляжи. У них есть контуры, но нет никакого содержания – его заменяет прозрачный пластик. Все прозрачно в этой комнате: вся мебель, все вещи. Прозрачные струи дождя бегут по прозрачной стене, через нее видно, как герои перебегают к дому торопливыми пробежками, чтобы скорее спрятаться от этого пронизывающего мокрого холода. Контур телевизора Мэг Фолан смотрит, сидя в контуре кресла и держа в руках контур лентяйки. В контуре шкафа стоят медные кружки и миски. При этом именно в настоящую сковороду Морин нальет настоящее масло, когда решит расправиться с матерью. Потому что в этом прозрачном условном мире только одно подлинно: ненависть Морин и Мэг. Но игра актеров и атмосфера театра дает глубокое понимание – это именно та ненависть, которая шагнула свой «шаг от любви».

Для Исмайловой «Королева красоты» стал попыткой создания некоего камерного спектакля: «Театру, чтобы развиваться, необходима малая сцена. Это даёт очень большие творческие возможности, ведь есть целый пласт драматургии для камерного театра. А мы заинтересованы в появлении новых форм и иного зрителя».

В постановке неожиданным образом раскрывается главная идея пьесы – какую цену мы готовы заплатить даже за призрачное счастье? Стоит ли наша мечта о нем чьей-то жертвы – смерти матери, как случилось в ирландской истории. Выстраданная мечта может ли стоить страданий близких? И главное – что реально в нашей жизни? Удивительно тонко показано в постановке театра из Стерлитамака, насколько призрачен быт, который «заедает» и приводит к катастрофе души, как глубоко ранят нас собственные мечты – увидеть это зрители фестиваля могут уже 2 октября на сцене театра «У Моста».

Жесть и треш «Королевы красоты» театра из Сыктывкара

Режиссер сыктывкарского театра Евгений Софронов «заметил» пьесу о красавице случайно: «Во время очередной сессии с друзьями обсуждали, кто и что бы хотел поставить. Кто-то из однокурсников упомянул имя Макдонаха и сказал, что там «жесть и треш». Я заинтересовался. «Что за жесть?» – спрашиваю. «Там дочь свою мать убивает», – был ответ».

При близком знакомстве ирландская история оказалась на удивление российской и настолько открывающей глубины собственной души, что актерам было сложны даже первые читки, настолько тяжела и жутка эта история для восприятия.

Как считает Евгений Софонов, Макдонах – это очень русский автор. «Он ведь не англосакс, он ирландец. В Англии таких считали отщепенцами, изгоями. Это человек с чувством национальной уязвленности. Помните фразу из пьесы: «В Ирландии все должны говорить по-ирландски». В Коми все должны говорить – как? Сколько у нас в России национальных республик и национальностей. Что такое русский в этом случае?» – отметил он.

Исследование причин человеческой жестокости, как называет постановку сам режиссер, превратилось в поиск причин одиночества, равнодушия, мстительности. Спектакль оказался близок и понятен всем. Пьесу, – считают актеры из Сыктывкара, – можно разобрать на цитаты для нашей жизни.

Находкой постановки стала хореография Николая Казмина, специально приглашенного из Екатеринбурга. Вся сценография спектакля подчеркивает, как два живых человека плесневеют и дряхлеют вместе с домом: потертые стулья, мутные стекла, ни одной хоть сколько-нибудь новой вещи, которая могла освежить внешний вид комнаты, к чему ни прикоснись, все разваливается. Ничего уже не изменится к лучшему, обе героини медленно скатываются на дно по тому самому земляному валу (или откосу), под которым находится их жилище. Гнетущая атмосфера разбавляется немалой долей юмора, который, впрочем, у Макдонаха весьма своеобразен: зритель слышит острую, хлесткую фразу, тут бы рассмеяться в голос, а получается нервный смешок.

Софронов сумел провести свое собственное расследование, расставить акценты и приоритеты, объяснить себе, актерам и зрителям: почему. Он не просто оправдал преступление, он сумел из текста, полного несуразицы и «жести», создать настоящую оду любви, услышать которую можно так же 2 октября на сцене пермского Театра кукол.

«Красавица» из подземелья от казахстанского театра Арт-Бункер

Это первый театр из Казахстана, участник крупного театрального проекта в Перми, и этот театр действительно работает на площадке бывшего бомбоубежища. Арт-Бункер основан в 2014 году, и артисты создают микс театра, перформанса, акустических и поэтических вечеров в своей жутковатой, но в то же время привлекательной стилистике, не оставляя никого равнодушным.

Режиссер спектакля Азамат Абильдинов обрамил повествование о жизни в ирландской деревне казахской этнической музыкой. Под аккомпанемент инструмента «шанкобыз» выживающая из ума старая Мэг выглядит степной шаманкой в перманентном состоянии полутранса…

– Казахстанская «Королева красоты» открывает не только общечеловеческие, но и важные для сегодняшнего Казахстана проблемы – проблемы языка, национальной идентичности, миграции. Ведь как Ирландия наша страна долгое время была частью большой империи, и теперь, когда мы обрели независимость, нас мучают те же «комплексы» что и ирландцев. Эта пьеса очень актуальна для нашего общества, – рассказывают актеры.

«Бункер» был первым театром, кто поставил в Алматы «Королеву красоты». Актриса и директор театра Ксения Кутелева, исполнительница роли Мэг, говорит, что в пьесе можно подробно рассмотреть трагедию четырёх персонажей, у каждого свою, но в каждом можно узнать и себя, и целое человечество.

– Мой персонаж – Мэг Фолан – довольно подлая женщина. Под предлогом блага для других она преследует исключительно эгоистические цели, за что и поплатится в итоге. Роль сложная, эмоционально многоуровневая: от детского восприятия окружающего мира и наивного любопытства до отточенного коварства – в ней сочетается всё, что и делает эту роль очень глубокой и интересной. Не сомневаюсь, что смотреть этот спектакль будет так же увлекательно, как и работать над ним, – отметила Ксения Кутелева.

Как понял пьесу театр из Казахстана, можно будет увидеть 5 октября на сцене театра «У Моста».

Спроси себя

Каждая пьеса МакДонаха проникает глубоко под кожу, в сердце, в самую глубину души. «Красавица из Линнэна» пронзительна своими мелочами. Именно за такими мелочами – кашей с комками, горшками, засохшим печеньем мы часто теряем главное – понимание, кто мы есть и на что можем решиться. Пьеса МакДонаха, столь любимая многими театрами, может перевернуть и вывернуть душу наизнанку, ужаснув тем, что таится в глубине – старые боли, обиды, несбывшиеся мечты, в чем всегда виноват кто-то, но не ты сам. А может наполнить душу слезами очищения – тот самый момент, когда «позвоните родителям» не слоган из рекламы, а органичное выражение любви к тем, кого мы больше всех любим и ненавидим, – к близким, родным, тем, с кем мы делим жизнь, полную тех самых мелочей.

Спросить себя, что я сделаю в этой ситуации? на что меня хватит и чем я готов поступиться? – придется каждому. Ответ может удивить.

Третий Международный фестиваль Мартина МакДонаха пройдет в Перми с 1 по 7 октября в театре «У Моста». В ходе двух первых форумов было показано 39 спектаклей, представленных 27 театрами из 15 стран мира. В программе третьего фестиваля – новые знаменитые участники из Чехии, Румынии, Венгрии, Грузии, Македонии, Ирана, Молдовы, Боснии и Казахстана, нескольких российских городов.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 08.09.18

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