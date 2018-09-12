Три черепа «У Моста»

Третий международный фестиваль Мартина МакДонаха, который пройдет в Перми с 1 по 7 октября в театре «У Моста», готовится удивить театральную публику разными трактовками пьесы «Череп из Коннемары».

Как сообщили организаторы фестиваля, историю, где любовь и смерть тесно переплетены друг с другом, а слезы печали смешиваются со слезами смеха, представят на фестивале театр «У Моста», московский театр Армена Джигарханяна и Малый театрик их Праги (Male Divadlo Praha из Чехии).

«У Моста» знает все трещинки…

Отличительная черта постановки «Черепа» в театре «У Моста», которую отмечают многие критики – потрясающие подробности и бережное отношение к авторскому тексту. Критик Павел Руднев, рассуждая о востребованности у российских постановщиков пьес ирландского цикла, как-то сказал, что действительность ирландской глубинки тесно соприкасается с нашей, глухая провинция в принципе везде одинакова. Именно эту провинцию во всех мелочах и деталях показывает инициатор фестиваля – художественный руководитель пермского театра «У Моста», заслуженный артист России Сергей Федотов, поднимаясь в лавине черного юмора над мелочами, но сохраняя реализм даже в жанре черной лирической комедии.

Фабула постановки проста: могильщик Мик Дауд из города Гэлуэй по правилам жизни маленького острова вынужден выкопать гроб собственной супруги – кладбище ежегодно освобождают для новых могил. Само по себе это нелегко, но у большей части жителей островка твердое убеждение, что свою супругу сам Мик и когда-то убил. Из трагедии, любви и печали, смешных ситуаций и образов рождается удивительное действо, где миры живых и мертвых расположены по соседству и отделены лишь условной границей.

Удивительно детализировано в постановке «У Моста» всё – наряды героев, убранство театрального пространства и сами персонажи. Иногда возникает ощущение, что на сцене оживают мистические картины – вот полотно Ван Гога, вот Минк, а здесь мелькнул Куинджи. Герои подкупают своей искренностью, и Мик в исполнении Владимира Ильина, и братья Хенланы в исполнении Василия Скиданова и Илья Бабошина – реальны. Когда Томас Хенлан хочет походить на детектива – он в черных очках шпиона, хочет показаться более важным всем присутствующим и придать вес своим словам – снова на нем очки. Понять настроение и намерения героев можно по жестам, едва уловимым движениям, что считается высоким уровнем освоения роли. Иногда кажется, что слова героев ты слышишь словно изнутри своей головы – так вживаешься в спектакль, увидеть который будет можно в рамках фестиваля 2 октября на домашней сцене театра.

Театр Армена Джигарханяна: у каждого из нас свои черепа и скелеты в шкафу

Один из известных московских режиссеров Сергей Виноградов, который поставил в московском театре Армена Джигарханяна всю трилогию ирландского драматурга Мартина МакДонаха, также представит свою трактовку «Черепа из Коннемары» 4 октября в новом зале Театра «У Моста».

По словам Виноградова, его тронула история, происходящая в этой пьесе: «У нас у каждого свои черепа и скелеты в шкафу висят. И мы очень часто людей судим по каким-то не обоснованным домыслам. За историей могильщика, якобы убившего жену, я вижу судьбу одинокого и любящего человека. И в чудовище может жить «красивый» человек. Не стоит вешать клеймо ни на кого».

В постановке задействованы лучшие актеры театра: Андрей Крупник сыграет в Перми Томаса Хэнлана, но многим известен своими киноработами, среди его киноролей – лейтенант милиции Денис в сериале «Кодекс чести-5» и «Кодекс чести-6» и фотограф в ситкоме «Зайцев+1».

Мэриджонни Рафферти играет Мария Соловьева. Она – супер-бабка, мисс Марпл, ирландский вариант, пьяница, умница, нахалка. Первая известность пришла к этой замечательной и невероятно талантливой артистке с запоминающейся внешностью, когда она начала принимать участие в постановках театра Романа Виктюка. На этой сцене Мария создала немало ярких и провокационных образов, ставших залогом её успеха. А впоследствии она вошла в коллектив театра под руководством Армена Джигарханяна.

Петр Ланта из Праги: быть собой

Male Divadlo Praha из Чехии только дополняет мистические истории вокруг театра «У Моста» и фестиваля МакДонаха. Именно Петр Ланта, режиссер спектакля «Череп из К.», когда-то стал причиной знакомства Сергея Федотова с драматургией МакДонаха. Федотов основательно работал в Чехии, более пятнадцати лет ставил там спектакли, и судьба свела их много лет назад.

«Мой предшественник был тем самым человеком, кто впервые привез Сергея Федотова и пермский театр «У Моста» в Чехию. Это было в 1995 году. Театр «У Моста» меня очаровал. Я даже подумал – бросаю эту работу, потому что такой же театр никогда не смогу создать, не смогу его сделать так же хорошо», – рассказывает чешский режиссер, художественный руководитель Малого театрика Петр Ланта.

Когда Сергей Федотов ставил спектакли в Праге, Петр работал его ассистентом и учился у него каждый день. Теперь, как он говорит, ему не стыдно показать свое творчество Учителю.

Театр, в котором Петр является художественным руководителем, был создан в 1999 году под названием «Paying Voices» как ассоциация альтернативных театральных групп. В основе системы самого Ланты, по его же словам, лежит умение осуществить переход от использования только физических данных артиста к его внутреннему миру. «Это, – говорит Петр, – не столько даже техника, сколько умение человека быть самим собой. Чем актер более индивидуален, тем он больше сосредоточен на себе».

Спектакль «Череп из Коннемары» Петр Ланта назвал черной лирической комедией. Публику ждет премьера 4 октября на сцене театра «У Моста». Сам чешский режиссер сыграет в постановке одну из ролей вместе с одаренными и яркими артистами театра, среди которых Жан Табольски, Юрий Новотний, Зденка Жозефи и Люси Зачовалова.

Третий Международный фестиваль Мартина МакДонаха пройдет в Перми с 1 по 7 октября в театре «У Моста». В ходе двух первых форумов было показано 39 спектаклей, представленных 27 театрами из 15 стран мира. В программе третьего фестиваля – новые знаменитые участники из Чехии, Румынии, Венгрии, Грузии, Македонии, Ирана, Молдовы, Боснии и Казахстана, нескольких российских городов.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 12.09.18

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