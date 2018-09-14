Пираты украли половину вышедших в прокат фильмов и заработали миллионы

В 2018 году в России пираты нелегально скопировали каждую вторую кинокартину, которая вышла в прокат. По словам экспертов, рынок интернет-пиратства значительно подрос и оценивается в 85 млн долларов.

Специалисты компании Group-IB Anti-Piracy, которая занимается защитой интеллектуальной собственности в интернете, посчитали, что на каждого пользователя приходится около 110 просмотров пиратских копий фильмов, передает РИА «Новости». Нелегальный контент распространяется в помощью поисковиков и соцсетей.

Общее количество запросов на тему «смотреть бесплатно фильм/сериал» составило почти 10 млрд за год. «Количество пиратских копий фильмов составило 211 единиц в 2017 году, что более чем в шесть раз превышает показатель годом ранее. Только за первые девять месяцев 2018 года количество опубликованных «экранок» уже перевалило за отметку в 280 копий. Таким образом, почти каждая вторая кинокартина, вышедшая в 2018 году в прокат, была скопирована пиратами и выложена в Сеть», – отметили специалисты Group-IB.

При этом пиратский бизнес очень выгоден из-за рекламы. По словам экспертов, нелегальный ресурс зарабатывает три доллара за 1000 просмотров. В месяц доход крупного пиратского сайта составляет не менее 10 тысяч долларов. Основными рекламодателями пиратских фильмов и сериалов являются онлайн-казино и игровые сайты.

Эксперты прогнозируют, что 2018 год может стать рекордным по количеству просмотров нелегального контента. Не исключено, что это скажется на показателях рынка кинопроката. Так за первые восемь месяцев текущего года кассовые сборы российского кинопроката составили около 34 млрд рублей, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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