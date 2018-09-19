«Человек-подушка» заинтриговал Пермь

Предстоящий в начале октября в Перми третий международный театральный фестиваль Мартина Макдонаха подарит зрителям новую интерпретацию знаменитой пьесы «Человек-подушка», которая, по мнению многих экспертов, является главным произведением в творчестве ирландского драматурга. Постановку представит румынский театр в звездном составе – актеры известны по многочисленным знаковым кинофильмам.

На фестивалях МакДонаха «Подушку» пытались представить несколько раз, и третий театральный форум – не исключение. Действие происходит в вымышленной (и неназванной) стране. Двое полицейских в застенках пытают главного героя. Его зовут Катуриан. – он работает на скотобойне и в свободное время пишет рассказы, полные насилия и жестокости. Арестовали его как раз потому, что события его рассказов странным образом стали сбываться – умирают дети…

Пьеса мрачная и даже жуткая – сцены допроса здесь перемежаются с чтением рассказов Катуриана, каждый из которых – это история пыток, и где сквозь крики боли и мольбы о помощи просвечивает горькая усмешка автора: «Вы говорите о красоте? О любви? Так посмотрите на Это»!

Как отмечают организаторы фестиваля, пьеса насколько пронзительна, настолько же и страшна. Она – не частый гость на афишах театров, часто попадает под прицел критиков из-за ненормативной лексики и жестокости, которые, впрочем, являются частью реальной действительности.

На третий фестиваль везет «Подушку» Румынский Act Theatre, независимый театр, который помогли открыть Том Круз и Джуди Денч. Президент театра – Марсель Яурес, знаменитый румынский актер театра и кино, которого приглашают сниматься в Голливуде и в Европе. Саспенс Альфреда Хичкока соединяется здесь с эксцентричным юмором Квентина Тарантино и тёмным ирреальным миром Тима Бёртона в спектакле румынской труппы.

Сама труппа – одни звезды. Главная роль К. Катуряна – у Йонута Грама («Стукачка», «Одержимая», «Обротень», «Харли и братья Дэвидсон» и другие) – звезды не только румынского театра, но и мирового кинематографа. В фильмографии 35-летнего Йонута Грама 19 картин на любой вкус – от триллеров, ужастиков, исторических драм до детективов и комедий. Одной из первых звездных коноработ для Йонута стали съемки в картине «Стукачка» со звездами кино Рейчел Вайс, Ванессой Редгрейв, Моникой Белуччи и Бенедиктом Камбербэтчем.

Андрей Сеусан, который играет одну из ролей в спектакле, снялся в роли Фридриха в картине 2013 года «Прощание с дураками» вместе с Жераром Депардье и Харви Кейтель.

В спектакле «Человек-подушка» также заняты Каталин Баблюк (фильмы «Секс-трафик», «Заклятье. Наши дни», «Распятие») и харизматичные Лучиана Ифтиме («Опасная иллюзия» с Шайа ЛаБаф в главной роли) и Дэна Радулеску («Второй в команде» с Ван Дамом в главной роли).

Увидеть этот пронзительный спектакль можно будет в последний день фестиваля 7 октября на сцене театра «У Моста».

Третий Международный фестиваль Мартина МакДонаха пройдет в Перми с 1 по 7 октября. В программе третьего фестиваля – новые знаменитые участники из Чехии, Румынии, Венгрии, Грузии, Македонии, Ирана, Боснии, Молдовы, Казахстана и нескольких российских городов.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 19.09.18

Крымские заповедники вывели из-под контроля республиканской власти. / «У меня камень с души свалился»: Николай Коляда доволен, что судебный процесс по делу о ДТП закончился. Подробности из зала (ВИДЕО). / Во Львове законодательно запретили русскую культуру «в любых проявлениях». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»